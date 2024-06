Choc a Modena, si presenta in caserma col cadavere della moglie: "L'ho uccisa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc a Modena, dove nella tarda serata ieri un uomo di 48 anni si è presentato al comando dei carabinieri, in via Pico della Mirandola, con il cadavere della moglie nel furgone. " L'ho uccisa ", avrebbe confessato ai militari dell'Arma. La donna, 41 anni e madre di due bambini piccoli, aveva la testa infilata in un sacco nero, legato con un cavo elettrico. Quando i carabinieri hanno tolto l'involucro, la vittima presentava anche una cintura attorno al collo. Il 48enne è stato fermato omicidio aggravato e portato nel carcere di Modena in attesa dell'udienza di convalida.

La lite per l'affidamento dei figli

Dalle dichiarazioni rese dal 48enne è emerso che la vittima, italiana di origini russe, aveva avviato davanti all'autorità giudiziaria di Innsbruck, in Austria, una procedura per la regolamentazione dell'affidamento prevalente dei figli minori e l'esercizio del diritto di visita. Il procedimento, chiariscono fonti investigative all'Ansa, era stato definito a maggio 2023. Nell'occasione, il giudice aveva stabilito che i bambini dovessero vivere prevalentemente con la madre, pur concedendo al padre il diritto di visita. A gennaio scorso, l'indagato ha fatto ricorso davanti al tribunale civile di Modena per separazione giudiziale con addebito a carico della donna, contestando la decisione dell'autorità austriaca. Il tribunale di Modena si era riservato di decidere a maggio del 2024 sulle questioni preliminari della giurisdizione, cioè la competenza territoriale.

Nel frattempo, a febbraio di quest'anno, la donna aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli. A quanto trapela dalle prime indiscrezioni, sembra che la 41enne si trovasse in Italia proprio per riprendere i bambini e portarli a casa.