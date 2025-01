Orrore a Perugia, coniugi trovati morti in casa: ipotesi femminicidio-suicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati trovati morti stamattina, 5 gennaio, nella loro casa in una frazione di Gualdo Tadino, a Gaifana, in provincia di Perugia con ferite d'arma da fuoco sul corpo. Si tratta di due giovani coniugi i cui corpi sono stati rinvenuti in tarda mattinata dai Carabinieri giunti sul posto dopo una segnalazione.

Le ipotesi

Secondo i primi rilevamenti da parte del medico legale e degli specialisti del Ris, il reparto investigazioni scientifiche, arrivati su richiesta dei Carabinieri, si tratterebbe di un omicidio-suicidio, anche se da notizie non confermate la prima versione trapelata parlava di un femminicidio-suicidio.

Nell'abitazione dei due giovani è stata anche trovata la pistola che l'uomo (di cui al momento non sono state fornite le generalità) deteneva legalmente visto che di professione era una guardia giurata, mentre della donna, di origini straniere, non è stato rivelata nessuna informazione. Sarebbe proprio quella l'arma utilizzata.

La dinamica

Al momento nessun tipo di ipotesi viene scartata, saranno i rilievi del Ris a

chiarire i dubbi sulle due morti. Al momento i Carabinieri stanno ascoltando anche i vicini di casa e gli amici della coppia per ricostruire la storia coniugale dei due che, da alcune testimonianze, avevano problemi da tempo.