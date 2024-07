Donna scomparsa a maggio in Sardegna, arrestato il marito per omicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Si allunga l'ombra di un femminicidio dietro la scomparsa di una 42enne di San Sperate, in provincia di Cagliari (Sardegna), della quale si sono perse le tracce da alcune settimane. Il marito, 43 anni, è stato fermato nei giorni scorsi con l'accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Lo apprende l'Ansa da fonti inquirenti. L'uomo è attualmente in carcere. Nelle prossime ore dovrebbe tenersi l'interrogatorio di convalida del fermo.

La scomparsa della donna

Sono stati il fratello della donna e un collega di lavoro a denunciare la scomparsa. La denuncia è stata formalizzata a metà maggio presso gli uffici del comando dei carabinieri a Iglesia, nel Cagliaritano. Subito dopo sono scattate le ricerche e gli accertamenti di rito da parte dei militari dell'Arma.

Il marito della 42enne è stato inizialmente sentito, come da prassi, in qualità di persona informata sui fatti. Le sue dichiarazioni non sono state ritenute credibili. Per questo motivo il pm del tribunale di Cagliari ha disposto il fermo indiziato di delitto nei confronti dell'uomo.