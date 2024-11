Ascolta ora 00:00 00:00

Da anni, l'americana Amanda Knox è stata assolta dall'omicidio della sua coinquilina inglese Meredith Kercher avvenuto a Perugia il primo novembre 2007. Ora però Amanda è tornata nel capoluogo umbro per girare una fiction sulla vicenda. Le riprese hanno sollevato una marea di polemiche (l'opportunità di rivangare certi fatti, la sensibilità dei cittadini violata, la sindaca sotto accusa...) e ieri anche i giornali britannici si sono scagliati contro le riprese domandandosi come mai «la Knox si arricchisca ancora su Meredith». Tra i produttori della serie, assieme ad Amanda, figura Monica Lewinsky (già produttrice della fiction su Clinton che la riguarda).

Altro nome, quello della Lewinsky, abusato dalla cronaca per tutt'altro motivo. E ci siamo chiesti: ma perché, se esiste il diritto all'oblio per gli offesi, non può esserci anche un dovere d'oblio per chi dovrebbe comunque uscire di scena?