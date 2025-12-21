Dramma a Salerno, accoltella la compagna e si getta dalla finestra: due morti

Una notizia atroce quella che arriva da Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la sua compagna, per poi togliersi la vita. L'orrore è avvenuto dinanzi agli occhi dell'anziana madre della donna, che ha lottato per difendere la figlia, restando a sua volta ferita. Sul caso indagano adesso le forze dell'ordine.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi - domenica 21 dicembre - all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano, in via Ragone. Protagonisti di questa drammatica vicenda sono Anna Tagliaferri e Diego Di Domenico, entrambi 40enni. Per ragioni ancora ignote agli inquirenti, fra i due si è scatenata una furiosa lite. Al culmine della discussione, perso ogni controllo, Di Domenico avrebbe afferrato un coltello e si sarebbe scagliato contro la fidanzata, infliggendole ben otto coltellate, raggiungendo il volto e il collo. Proprio in questo frangente l'uomo ha ferito anche l'anziana madre della donna, una 75enne che viveva con loro. La signora ha lottato per proteggere la figlia, senza però riuscire a evitare la tragedia.

Al termine del raptus, Di Domenico è uscito in balcone (secondo altre versioni sarebbe salito sul tetto dell'abitazione) e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo all'impatto con il suolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi. Anna Tagliaferri è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma è deceduta poco dopo il ricovero a causa della gravità delle ferite. Quanto alla madre, la 75enne è ricoverata presso l'ospedale cittadino Santa Maria dell'Olmo: la donna è sotto choc.

A indagare sono i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore,

coadiuvati dai colleghi della stazione locale. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se gli inquirenti pensano a un delitto riconducibili a. L'attività investigativa è in corso.