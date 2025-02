Morta in un incidente stradale, il padre passa e riconosce l'auto distrutta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha riconosciuto l'auto semidistrutta della figlia passando per caso da quella strada dove, appena qualche attimo prima, c'era stato un terribile incidente. È così che il padre di Erika Benini, la 35enne morta ieri mattina nello schianto contro autobus a Ferrara, ha appreso la tragica notizia: " L'ho vista, ho visto che quella era la macchina di mia figlia - ha raccontato l'uomo a La Nuova Ferrara -. Mi sono fermato subito, con il cuore in gola, e ho saputo che Erika era morta ".

La ricostruzione

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 13.30 lungo via Copparo, tra Boaro e Corlo, due frazioni di Ferrara. Erika stava raggiungendo in auto il supermercato Despar di viale Cavour, dove lavorara come commessa, quando ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, finendo nella corsia opposta. Proprio in quel momento, un autobus di linea sopraggiungeva dall'altra parte strada: lo schianto è stato invitabile. La corriera, sui cui viaggiavano cinquanta persone tra studenti e pendolari, è finita in un fosso. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, l'elisoccorso da Bologna, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 35enne. Gli altri feriti, sette in totale, tra i quali anche una donna incinta di 26 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Anna di Cona per tutti gli accertamenti del caso. Nessuno ha riportato lesioni gravi.

Le indagini

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Terre Estensi che avrebbe già sentito l'autista del bus. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l'uomo avrebbe raccontato agli agenti di aver provato fino all'ultimo ad evitare lo schianto con l'auto della ragazza. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere puntate sul luogo del drammatico impatto.

Chi era Erika Benini

Erika Benini era residente a Coccanile, nel Ferrarese. Dopo aver conseguito con successo il diploma di maturità all'istituto alberghiero Vergani di Ferrara, aveva trovato lavoro in un supermercato della zona.

gentile, sempre sorridente e disponibile con tutti

Da circa cinque anni era fidanzata con Marcello Manfrini, cuoco del ristorante "Il Veronesi" di Tamara. Amava viaggiare ed era benvoluta dai suoi colleghi, che la discrivono come una persona "". Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali.