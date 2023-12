Uccide col bastone il padre che cercava di calmarlo: orrore ad Arzachena

Choc ad Arzachena (Sassari), dove un uomo di 58 anni è stato ucciso a bastonate dal proprio figlio. La notizia, anche per la sua brutalità, ha lettaralmente sconvolto la popolazione, che ora attende di ricevere risposte. A perdere la vita è stato il gioielliere e orafo Giovanni Fresi, morto sul colpo dopo aver ricevuto una bastonata alla testa. Suo figlio, il 35enne Michele Fresi, si trova sotto la custodia delle forze dell'ordine locali.

Il raptus e l'omicidio

Ancora da chiarire alcune dinamiche della vicenda. Secondo quanto riferito sino ad ora dagli inquirenti, il fatto si è verificato questa notte, intorno all'1.30. Giovanni Fresi, che stava trascorrendo una tranquilla serata, era stato avvertito che il figlio, in giro per i locali del paese, aveva dato in escandescenze, forse sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente, e per questa ragione l'uomo si era affrettato a raggiungerlo. Nel tentativo di calmare il 35enne, l'uomo è purtroppo stato aggredito. In quel momento erano presenti anche altre persone, che hanno assistito alla scena.

Dopo aver raccolto un bastone da terra, Michele Fresi ha colpito il padre, prendendolo alla testa. Poi, in preda alla furia, si è scagliato anche contro altre persone, finendo col ferire una donna e due carabinieri che si trovavano in viale Costa Smeralda per cercare di fermare il 35enne.

Purtroppo il singolo colpo ricevuto alla testa è stato fatale per Giovanni Fresi, che è morto sul colpo. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 58enne. Quanto agli altri tre feriti, questi sono stati accompagnati in ospedale, dove hanno ricevuto 30 giorni di prognosi.

L'arresto

A quanto pare Michele Fresi era noto per avere dei problemi legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Le autorità locali erano già al corrente dei suoi scatti d'ira. Purtroppo quello della scorsa notte è stato fatale. Il 35enne è stato fermato dagli uomini dell'Arma, che hanno dovuto faticare per bloccarlo, e poi tradotto nella caserma dei carabinieri di Olbia. Ad occuparsi del suo caso è l'avvocato Nino Vargiu. All'interrogatorio di garanzia il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La comunità sotto choc

Sconcerto per i cittadini di Arzachena, che conoscevano bene sia Giovanni Fresi che il figlio Michele. "Sono veramente incredulo di fronte a quanto avvenuto questa notte. Sono sconvolto, così come lo è l'intera comunità, che si è svegliata con la tragica notizia della violenta morte di un compaesano, un amico. Ora possiamo solo manifestare la nostra vicinanza alla famiglia ed esprimere tutto il nostro cordoglio, proclamando il lutto cittadino nella giornata che le autorità stabiliranno per i funerali, così che tutti gli arzachenesi abbiano la possibilità di stare accanto ai familiari" , ha dichiarato Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, come riportato da Lapresse.

Ad Arzachena è stato proclamato il lutto cittadino.