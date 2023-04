Giallo a Napoli, donna trovata morta con il cappuccio sulla testa

È giallo a Polisillipo (Napoli), dove questa mattina, martedì 11 aprile, poco dopo le undici è stato ritrovato il cadavere di una donna. C’è però un inquietante dettaglio: la vittima aveva il volto completamente coperto da un cappuccio. Le cause della morte - almeno per ora - rimangono ignote, ma nelle prossime ore l’autopsia sul cadavere dovrebbe dare maggiori dettagli. Dai primi rilievi effettuati però non sembra che sul corpo ci siano segni di violenza fisica. Sul luogo del delitto non sembrerebbero essere state trovate armi. Nonostante la salma sia stata rinvenuta casualmente oggi, non è da escludere che la morte sia avvenuta durante le festività della santa Pasqua.

Ritrovata in una piccola via

Il corpo della donna è stato ritrovato dai carabinieri di Posillipo in un giardino di Discesa San Pietro ai Due Frati, una piccola strada che scende verso la splendida spiaggia campana. La donna non aveva con sé alcun tipo di documento, un fattore che ha reso molto difficile per i militari il riconoscimento. L’età apparente è tra i quarantacinque e i cinquant’anni.

Al vaglio tutte le telecamere della zona

Le forze dell’ordine stanno già scandagliando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di trovare elementi utili. Inizialmente i militari ipotizzavano si trattasse di un uomo per colpa del cappuccio sollevato. Soltanto dopo - quando è stato possibile spostare il cadavere - si è capito che in realtà era una donna.

La sua identità rimane un mistero

Non si sa ancora chi sia la donna e - ad ora - non sono stati rintracciati i famigliari. In questo momento i carabinieri non escludono nessuna pista. Potrebbe trattarsi di una rapina finita terribilmente male, di una vendetta, di un regolamento dei conti sfociato in tragedia o addirittura in un triste suicidio.

A Posillipo non si parla di altro

Il ritrovamento del cadavere della donna ha fatto in poche ore il giro di tutta Polisillipo. Nei bar strapieni del quartiere non si parla di altro da questa mattina. In molti hanno paura che si possa trattare dell’ennesimo regolamento di conti criminale, anche se ancora nulla è certo.