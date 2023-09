Gravemente ferito in strada, bimbo di 18 mesi muore in ospedale: è giallo

Tragedia a Portogruaro, in provincia di Venezia, dove ieri sera un bambino di 18 mesi è morto dopo essere stato portato in ospedale con gravi traumi, tra i quali alcuni alla testa. La ricostruzione fatta dai genitori al momento non convince gli inquirenti e i medici dell'ospedale. Pare che il piccolo possa essersi allontanato da solo dall'abitazione senza essere visto dai parenti, sfuggendo al loro controllo e riuscendo in questo modo a raggiungere il piano stradale.

Quanto è accaduto poi non è dato saperlo ma secondo i medici che lo hanno preso in cura e hanno tentato di salvargli la vita, i traumi sarebbero compatibili con l'impatto con un'automobile, che sarebbe poi fuggita. Ma le ipotesi sono tutte al vaglio degli inquirenti, anche quella di un incidente in ambito domestico. A scoprire il bambino a terra, agonizzante, sarebbe stata la mamma, alle cui grida sono accorsi gli altri parenti, che hanno caricato il piccolo in auto e tentato una corsa disperata all'ospedale di Portogruaro.

La famiglia, di origine serva, vive da diverso tempo a Portogruaro, dove è piuttosto conosciuta nella frazione di residenza. Nel referto dell'ospedale, come riferiscono i media locali, i medici parlano di una lesione al capo da schiacciamento, compatibile con l'investimento da parte di un'autovettura. Le piste che al momento sono state escluse, vista la tipologia di traumi, sono quelle dei maltrattamenti in famiglia e la possibilità che il bambino possa essersi ferito da solo.

I carabinieri hanno inviato la segnalazione ai magistrati della procura di Pordenone, competente territorialmente, che si sta occupando del caso e che ha già disposto l'autopsia per il bambino, in programma nei prossimi giorni, per accertare con un migliore margine di chiarezza le cause. I carabinieri hanno già ascoltato i familiari del piccolo ma la versione dell'incidente per ora non trova alcun riscontro, soprattutto perché non esistono testimonianze di pirati della strada o incidenti. Se fosse stato colpito da una vettura, è probabile che l'investitore possa anche non essersi accorto dell'urto, ma ogni ipotesi, escludendo il fattore doloso, è ora al vaglio.