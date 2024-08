La confessione choc del badante: "Ho ucciso quattro anziani, l'ho fatto per pietà"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il badante degli orrori: Soltanto così si può definire il 48enne Mauro Eutizia che in compagnia dei suoi avvocati si è recato dai Carabinieri di Caserta per confessare di aver ucciso quattro anziani dei quali era il badante a domicilio. Per il momento sono stati identificati soltanto due di loro, un 88enne e un 96enne che sono morti rispettivamente nel dicembre 2023 a Casoria, in provincia di Napoli, e poi a marzo a Vibonati, in provincia di Salerno, mentre si sta cercando di risalire alle generalità degli altri due che vivevano a Latina. Gli omicidi li avrebbe commessi " per pietà " verso persone fragili e malate.

Eutizia è un senza fissa dimora di origini napoletane che con i suoi legali, Gennaro Romano e Antonio Daniele, si è consegnato spontaneamente chiedendo aiuto per fermare la sua follia omicida. " Aiutatemi a non uccidere più ", avrebbe detto ai carabinieri spiegando come ha messo fine alla vita delle persone che accudiva: il 48enne ha confessato di aver somministrato dosi molto alte di farmaci, più volte e in un ampio lasso di tempo perché, a suo dire, era spinto da " una profonda compassione e pietà " per gli stessi. Dopo aver ucciso gli anziani per i quali ha confessato gli omicidi ha spiegato che, se si fosse trovato nelle stesse condizioni, avrebbe potuto continuare nel suo intento e ucciderne altri.

Come detto, gli altri due anziani di cui ha parlato Eutizia, tra cui uno di Latina, non sono stati ancora identificati mentre i primi due si chiamavano Luigi Di Marzo, 88 anni e Gerardo Chintemi di 96 anni. I fatti si sono svolti nella mattinata di giovedì 22 agosto quando l'uomo ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Caserta perché avrebbe dovuto fare alcune dichiarazioni importanti. L'interrogatorio si è svolto davanti al pm Annalisa Imparato alla quale ha sottolineato che il suo intento finale, quello di uccidere gli anziani con dose massicce di farmaci li avrebbe " accompagnati dolcemente verso la fine ". I quattro anziani erano tutti pazienti oncologici e invece di attenersi alle regole delle prescrizioni mediche avrebbe aumentato a dismisura le dosi di antitumorali, sedativi e antidolorifici.

Gli inquirenti che lavorano sul caso non escludono che possano

esserci altre "morti sospette" dal momento che Eutizia, da quando ha iniziato il lavoro di badante, ha avuto a che fare con circa una trentina di anziani. L'uomo adesso è rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.