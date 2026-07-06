"Impara a comportarti". Morto il 37enne accoltellato in spiaggia a Savona. Caccia all'aggressore

Non ce l'ha fatta, il 37enne di origine marocchina accoltellato ieri sulla spiaggia a Savona, sotto il piazzale Eroe dei due Mondi. Dopo una breve lite, davanti di centinaia di turisti in spiaggia, un uomo ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito all'addome.Ha fatto solo in tempo a salire la scaletta verso la piazza ed è poi caduto a terra senza sensi. Indaga la procura di Savona, adesso con l'ipotesi di omicidio volontario.



Il 37enne, senza fissa dimora, è infine morto nella notte dopo essere stato intubato e trasportato in codice rosso. In seguito è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e trasferito in rianimazione. L'aggressore si sarebbe cambiato in spiaggia e fuggito. La lite sarebbe nata in un accampamento di fortuna proprio sul litorale. È in questo contesto che sarebbe maturata l'aggressione, che è avvenuta di fronte a diversi turisti.

Tra loro anche un 18enne, sentito dal Secolo XIX, che ha ricostruito: "L’aggressore ha detto, scandendo bene le parole, “Impara a comportarti”. Ha tirato fuori un coltello e l’ha colpito nel basso ventre.

La vittima si è girata verso gli amici che erano con lui e ha detto urlando: Ragazzi, mi ha accoltellato. Ha camminato sino alla scaletta e, una volta in piazza vicino a un’attrazione del luna park, si è accasciato a terra". Il giovane testimone avrebbe poi chiamato i soccorsi e collaborato con le forze dell’ordine..