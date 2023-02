"Non è un suicidio". I possibili indizi nell'i-Phone del 16enne trovato carbonizzato

Resta un mistero la morte di Ayman Serti, il 16enne di origini marocchine ritrovato senza vita a Merì, nel Messinese, lo scorso giovedì sera. Sul corpo del ragazzo, semi carbonizzato, non sono stati individuati segni di violenza. I genitori escludono che possa essersi suicidato: " Secondo il fratello è impossibile che si sia tolto la vita ", spiega all'Ansa l'avvocato Giuseppe Coppolino, legale della famiglia. Gli inquirenti, invece, non escludono nessuna pista. Al vaglio degli investigatori c'è anche l'i-phone del giovane: era accanto al cadavere.

Il ritrovamento del cadavere

Una vicenda che, al momento, riserva ancora molti punti oscuri. Il cadavere di Ayman Serti, figlio di una coppia marocchina, è stato ritrovato nella tarda serata di giovedì 16 febbraio in un'area di parcheggio non lontana dal un campo sportivo, nei pressi di Piazza Italia '90 a Merì, in provincia di Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e i Ris per eseguire i rilievi del caso. L'autopsia ha escluso segni di violenza anche se il corpo del ragazzo è stato divorato in parte dalle fiamme. Bisognerà attendere l'esito definitivo degli accertamenti autoptici per stabilire le cause del decesso.

Le indagini sull'i-phone

Al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella di un tragico gesto volontario. I militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Messina, stanno lavorando alacramente nel tentativo di far luce sulla vicenda il prima possibile. Accanto al cadavere sono stati ritrovati il giubbotto del giovane e l'i-Phone. È proprio sullo smartphone che, in queste ore, si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori. Delle risposte potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

La famiglia: "Non si è suicidato"