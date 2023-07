L'orrore sulla bimba al supermercato: "Mamma, il vigilante mi ha toccata"

Avrebbe palpeggiato nelle parti intime, al di sopra dei vestiti, una bimba di 8 anni al supermercato. È questa l'accusa nei confronti di una guardia giurata, 52 anni, di origini tedesca, arrestata con l'ipotesi di reato per violenza sessuale giovedì sera, a Rimini. Il video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza del negozio confermerebbe la versione fornita dalla giovanissima vittima. Durante l'interrogatorio di convalida del fermo, che si è svolto questa mattina nell'aula bunker del carcere "Casetti", l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità parlando di " gesti impulsivi ". Sulla scorta degli elementi raccolti sinora, il gip Manuele Bianchi ha disposto la misura cautelare per l'indagato. Secondo il magistrato, il vigilante avrebbe " un autocontrollo molto scarso " ed è quindi a rischio recidiva.

Le molestie

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, il fatto sarebbe avvenuto attorno alle ore 19.15 di martedì sera, in un discount di Rimini. Il 52enne, che lavora come guardia giurata, avrebbe tentato un approccio con la bimba vicino a un cestone di scarpe in vendita nella corsia dei giocattoli. Come si evincerebbe dal filmato, ora al vaglio del pm titolare dell'indagine, Davide Ercolani, l'uomo avrebbe toccato la piccina nelle parti intime, al di sopra dei pantaloncini.

Il racconto della bimba

La bimba è corsa subito dalla madre per raccontare di aver subito attenzioni moleste dall'addetto alla sicurezza. " Mi ha toccato quello della vigilanza ", sarebbero state le parole della piccola. La donna ha denunciato immediatamente il fatto ai carabinieri e, nel giro di un'ora, il 52enne è stato intercettato e fermato.

L'accusa di violenza sessuale

Sentita in audizione protetta, la giovane vittima ha confermato al magistrato la sua versione. Un racconto che avrebbe trovato riscontro con le immagini estratte dalle telecamere del supermercato. Il 52enne, assistito dall'avvocato Gianmaria Gasperoni, ha ammesso le proprie responsabilità. Ora si trova recluso nel carcere "Casetti" di Rimini con l'accusa di violenza sessuale.