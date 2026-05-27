Accoltellano a morte un 22enne sulla banchina di Milano Certosa, poi in dieci fuggono in treno

Un 22enne italiano è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata sulla banchina della stazione di Milano-Certosa. È accaduto intorno alle 22.30.Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un treno. Il giovane, rimasto privo di sensi, è morto poco dopo il trasporto in ospedale.
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