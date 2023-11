Milano, trovato un cadavere nel fiume Lambro. "È di un uomo"

Articolo in aggiornamento...

È giallo sul ritrovamento di un cadavere nel fiume Lambro, a Milano, avvenuto nella mattinata di domenica 26 novembre. Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate si tratta di un uomo, ma al momento l'identità resta sconosciuta. Sul posto sono presenti gli esperti della Scientifica e il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere è affiorato dalle acque del Lambro, all'altezza di via Rombon. A dare l'allarme alle forze dell'ordine, attorno alle ore 11 di questa mattina, sarebbe stato un passante. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, con non poche difficoltà, hanno recuperato la salma. Il corpo era nudo e in avanzato stato di decomposizione. Circostanza che sta complicando l'identificazione dell'uomo da parte degli investigatori. Così come sono ancora sconosciute le cause del decesso.

Nessun segno di violenza

Sul cadavere non sono presenti segni di violenza. Serviranno altri esami per risalire all'identità e alle cause della morte che, a giudicare dalle condizioni del corpo, potrebbe non essere recente. Sul posto anche gli esperti del nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello e la polizia scientifica.