Modena, un testimone: “Blaterava qualcosa non in italiano, poi mi ha colpito al petto e alla testa”

“Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate, lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano”, ha dichiarato Luca Signorelli, l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento di Modena. La macchina è sfrecciata ad altissima velocità sulla via Emilia, in pieno centro a centro città, probabilmente a oltre 100 km/h stando ad altri testimoni. “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato”, ha aggiunto Signorelli.

“Ero lì. A pochi attimi. La gente scappava urlando. Ragazze ragazzini, anziani. Ho visto a terra una ragazza giovane, un ragazzo la accarezzava. Poi lei ha aperto gli occhi. Altre sei persone stese. Una scena assurda”, si legge in un post condiviso sui social da un utente anonimo. “Ho visto piombare l'auto sul marciapiede, ho sentito degli schiocchi della gente che veniva colpita. Veniva nella mia stessa direzione, sono riuscito a buttarmi. Non so se è stato fatto apposta, sembra che fosse sotto l'effetto di alcool o droga, comunque non in condizioni normali. È scappato dalla macchina, l'abbiamo rincorso in 5 o 6, aveva un coltello, ho dovuto disarmarlo”, ha dichiarato, Sempre Signorelli, a RaiNews24. “Ho visto arrivare questa macchina che ha cominciato a tranciare le prime sei persone. Stavo per attraversare, mi sono buttato in un negozio e ho evitato così di essere travolto”, ha raccontato Pier Luigi Salinaro, ex giornalista della Gazzetta di Modena in un video pubblicato dallo stesso quotidiano locale.

“Dopodiché non riusciva ad aprire la porta, un signore ha aperto lo sportello e lui gli ha dato una spinta, lo ha buttato in terra ed è scappato per corso Adriano e altre tre persone lo hanno inseguito, stavano per prendere questo signore: a quel punto ha tirato fuori un coltello e gli ha tirato una coltellata che lo ha sfiorato al volto. Non l'hanno tenuto fermo perché è scappato via”. A bloccare il 31enne "è stata la polizia che nel frattempo era arrivata da dietro e l'hanno preso".

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