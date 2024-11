Muore a 12 anni mentre gioca a calcio: tragedia a Catanzaro

Ascolta ora 00:00 00:00

Morire a 12 anni inseguendo la propria passione: è avvenuta una tragedia nel campetto di calcio di Taverna, piccolo Comune in provincia di Catanzaro, dove il giovanissimo Mattia Scumaci è stato stroncato da un malore fatale mentre si allenava con i propri compagni di squadra. Sono stati inutili i tempestivi soccorsi che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare il 12enne.

Le cause del decesso

Soltanto dopo il responso dell'autopsia sarà possibile capire come è avvenuta la morte di Mattia: gli accertamenti dei carabinieri sono portati avanti dalla compagnia di Soveria Mannelli che ha inviato tutti gli accertamenti di cui si occuperò la Procura della Repubblica di Catanzaro. Come riporta la Gazzetta del Sud, Mattia andava in seconda econda media dell’Istituto Comprensivo di Taverna e aveva una sana passione per il calcio come il fratello che fa parte delle giovanili del Catanzaro. La madre è insegnante nella stessa scuola frequentata dal giovane Mattia: tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia ed è rimasta sbalordita e senza parole di fronte a un evento così tragico.

Il comunicato del Catanzaro

Con una nota sul proprio sito web, anche l'Us Catanzaro 1929 ha espresso dolore e cordoglio per la scomparsa di Mattia Scumaci esprimendo " profondo dolore " con il giovanissimo " venuto a mancare improvvisamente mentre si allenava, con la sua squadra di calcio, a Taverna. In questo momento di immensa tristezza, tutta la società giallorosa, con in testa il presidente Floriano Noto, si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia Scumaci, ai suoi cari e a tutta la comunità del centro presilano partecipando con commozione al dolore di chi ha conosciuto e amato Mattia" .

Minuto di silenzio sui campi

Con un post sui social, la Lega Nazionale Dilettanti della Calabria ha scritto che su indicazione del Comitato Regionale Calabria è disposta " l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati dilettantistici e giovanili in programma dalla giornata odierna e per l'intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la tragica scomparsa del giovane calciatore Mattia Scumaci, già tesserato della società Pino Donato Taverna" .

Al dolore dei familiari e di tutti quelli che lo conoscevano si è anche unita l'amministrazione comunale che ha espresso le proprie condoglianze. " Mattia lascia un prezioso ricordo in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Sicuri di interpretare il sentimento dell'intera comunità profondamente colpita da questa drammatica notizia, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno le esequie, in segno di cordoglio e vicinanza".