Neonata partorita in un night club e trovata morta: s'indaga per infanticidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Una neonata è stata trovata morta in un night club a Piove di Sacco, nel Padovano, all'alba di martedì 29 ottobre. Sarebbe stata la madre, una donna di 29 anni, ad allertare il 118 subito dopo aver partorito la bimba nell'alloggio al secondo piano del locale riservato ai dipendenti. Arrivati sul posto, i soccorritori del Suem non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del bimba e, di conseguenza, segnalare l'accaduto ai carabinieri. Non è escluso che possa trattarsi di un infanticidio, anche se bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per definire ogni eventuale ipotesi investigativa.

La tragedia

Secondo le prime informazioni, ancora sommarie, la piccina sarebbe nata questa mattina. Tuttavia non è chiaro se sia morta per cause naturali oppure in un momento successivo al parto. La madre, che lavora nel night club da un paio di mesi, al momento non risulta indagata. A seguito dell'intervento del 118 sul luogo della segnalazione, la donna è stata trasportata in ospedale per le cure mediche del caso. Mentre per la bimba non c'è stato nulla da fare.

L'ipotesi dell'infanticidio