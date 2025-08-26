Neonato di 4 mesi rotola giù dal letto e muore

Un neonato di 4 mesi è morto nella sua abitazione di Settimo San Pietro, piccolo centro alle porte di Cagliari. Le ragioni del decesso sono ancora da accertare, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico fortuito. Cause accidentali, confermano i carabinieri, nessun dolo. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118 e la corsa all'ospedale Brotzu per tentare di salvare il bambino. "La situazione è delicata", hanno detto i militari dell'Arma giunti sul luogo. La dinamica della tragedia è ancora da chiarire in tutti i suoi dettagli. Tuttavia, stando a quanto accertato finora, il neonato sarebbe rotolato e caduto nello spazio tra il letto e il comodino. Purtroppo la mamma era nella stanza accanto e solo quando è rientrata si è accorta di quanto era accaduto.

La caduta dal letto

Secondo le prime indagini dei carabinieri, il bambino sarebbe accidentalmente caduto, rotolando nello spazio tra il letto e un comodino. La madre ha allertato gli operatori del 118, che nonostante l'arrivo tempestivo di un'ambulanza con un medico rianimatore hanno provato per oltre mezz'ora a rianimare il piccolo. Dopo circa mezz'ora di tentativi, il neonato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove è giunto privo di vita.

Le autorità hanno confermato che si è trattato di una morte accidentale, escludendo qualsiasi ipotesi di dolo. Le indagini sono ancora in corso e sono condotte dai militari dell'Arma per chiarire tutti i dettagli di questa straziante vicenda.