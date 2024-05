"Altro che ammiratore segreto". La rivelazione dei figli di Pierina Paganelli

Non sarebbe stato uno stalker, né un ammiratore segreto. Solo un uomo anziano, amichevole, riconoscente. I figli di Pierina Paganelli, la donna trucidata il 3 ottobre 2023 in un vano tecnico del condominio in cui viveva a Rimini, si dicono “ oltraggiati profondamente in quello che gli è rimasto più caro ”.

I figli dell’anziana si sarebbero sentiti offesi, come riporta l’Ansa, dopo le anticipazioni relative a una memoria da consegnare in procura: la memoria in questione parlerebbe di un presunto ammiratore segreto, ovvero un uomo che, anonimamente, avrebbe lasciato dei fiori a Pierina e anche dei biglietti con complimenti del tenore di “ Che bella signora ” o “ Che begli occhi ”.

“ Non c’è alcun mistero - ha spiegato la legale Monica Lunedei, che assiste figli della donna, Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi - Si tratta di una persona molto anziana che aveva ricevuto aiuto e assistenza da Pierina in alcune occasioni. Questa persona ha poi inviato alla signora Pierina come ringraziamento un mazzo di fiori con un biglietto un gesto gentile e gradito, nessuna implicazione romantica. Pierina ne ha sempre conservato un caro ricordo ”.

Il timore dei figli di Pierina è che si stia cercando di “ insinuare il dubbio ” sulla donna vittima di overkilling. L’uomo in questione, un anziano vedovo, è peraltro deceduto nel 2021. “ Stiamo parlando di un ultra ottantenne - ha chiosato Lunedei - del quale la Procura della Repubblica ha in mano il certificato di morte. Inoltre ho parlato personalmente con un'amica di Pierina che conosceva la persona della quale si parla e ricorda benissimo la circostanza. I fiori sono stati mandati una sola volta con un solo biglietto e se i figli non hanno parlato di questa circostanza con la procura immediatamente dopo la morte della povera Pierina è perché i fatti risalgono ad almeno cinque anni fa e poi la persona è deceduta. È invece strano come questo episodio sia stato reso pubblico ”.

Nella scorsa puntata di Quarto Grado, il consulente della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, e del fratello Loris Davide Barzan aveva accennato alla vicenda, ma aveva specificato che i fiori sarebbero risaliti a un paio di anni fa, mentre i biglietti anonimi si sarebbero susseguiti nel tempo. Inoltre la memoria sarebbe stata fornita dalla nipote minorenne della donna, figlia di Manuela e Giuliano Saponi.