"Mio marito aiutato da qualcuno". La rivelazione choc sull'omicidio di Torremaggiore

" Ho paura ancora, perché penso sempre che mio marito non era da solo, aveva qualcuno che lo aiutava ". Lo ha detto Tefta Malaj, la moglie di Taulant Malaj, il 45enne albanese che ha ucciso la figlia 16enne, Jessica, e il vicino di casa, Massimo De Santis, 51 anni, nella notte tra il 6 e il 7 maggio a Torremaggiore (Foggia). La 39enne, seppur gravemente ferita, è scampata miracolosamente alla strage: " Non era da solo quella sera ", ha dichiarato ai microfoni de "La Vita in Diretta", il programma televisivo condotto dal giornalista e presentatore Alberto Matano su Rai Uno.

Il sospetto: "Mio marito non era da solo"

Più che un sospetto, quello di Tefta Malaj sembrerebbe una "quasi certezza". Il condizionale è d'obbligo dal momento che, per ora, non risultano altre persone indagate per il duplice omicidio. Secondo quanto riferito dalla donna nel corso dell'intervista, la sera della tragedia, Taulant non era da solo in casa. " L'ho sentito quella sera, quando ci stava ammazzando, che stava parlando con qualcuno. - ha spiegato la 39enne - 'Li ho ammazzati, li ammazzo ancora', diceva ". Frasi che il 45enne, reo confesso della strage, ha ripetuto anche in video mentre riprendeva con lo smartphone i corpi straziati delle vittime. " Li ho macellati, guardate. - le parole del killer nel filmato - Ho ammazzato anche mia figlia, vedete? ".

"Sono spariti 6mila euro"

Durante l'intervista, Tefta ha rivelato un altro importante dettaglio. Dall'appartamento in cui viveva con il marito e i figli, in via Togliatti a Torremaggiore, teatro della mattanza, sarebbero " spariti " dei soldi. Seimila euro per la precisione: " Il posto in cui erano nascosti lo sapevamo solo io e lui (Taulant Malaj ndr) ", ha precisato la 39enne.

L'avvocato: "Un duplice delitto premeditato"