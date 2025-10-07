Lo stupro, poi l'orecchio staccato a morsi: l'orrore dello straniero a Sondrio

I punti chiave
Notte di paura a Sondrio dove una donna di 44 anni è stata aggredita, violentata e rapinata da un giovane straniero. L'uomo, un 24enne originario del Mali, residente nel centro di accoglienza di Colorina, avrebbe staccato a morsi l'orecchio della vittima. Ora si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. La donna, trovata in strada sanguinante e in stato di semiconscienza, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale locale. Non è in pericolo di vita.
L'aggressione choc
Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, la brutale aggressione è avvenuta alle 23.30 circa di lunedì 6 ottobre nei pressi della stazione ferroviaria. La donna stava rincasando dopo il lavoro quando lo straniero l'ha avvicinata, derubata e violentata. Gli agenti della squadra Volanti, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione del 118, hanno trovato la vittima a terra, con gli occhi intristi di sangue e profonde lacerazioni sul corpo. La 44enne è stata trasportata nel vicino ospedale e sottoposta alle cure mediche.
L'arresto dello straniero
Grazie alla descrizione fornita dai sanitari, che hanno visto lo straniero allontanarsi dal luogo dell'aggressione, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nel giro di poche ore. Quando è stato trovato, il 24enne era in stato confusione e aveva i vestiti ancora sporchi di sangue. Nello zaino che portava con sé sono stati trovati i documenti e il bancomat sottratti alla vittima. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.
Le reazioni
Sulla drammatica vicenda è intervenuto Mauro Verga, presidente del Circolo cittadino di Fratelli d'Italia, esprimendo "profonda preoccupazione per le ripetute azioni criminali che si susseguono in provincia e nel capoluogo" e sottolineando come "episodi di violenza e illegalità diffusa non siano più una novità per Sondrio". Verga ha poi ringraziato la polizia di Stato, che "ha immediatamente fermato il presunto responsabile, confermandosi ancora una volta esempio di professionalità, equilibrio e dedizione".Come riporta laprovinciaunicatv.it, Fratelli d’Italia Sondrio ha assicurato "maggiore sicurezza e un ampliamento del servizio serale della Polizia Locale" affinché non si verifichino più episodi come quello accaduto la scorsa notte.