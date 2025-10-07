Lo stupro, poi l'orecchio staccato a morsi: l'orrore dello straniero a Sondrio

Notte di paura a Sondrio dove una donna di 44 anni è stata aggredita, violentata e rapinata da un giovane straniero. L'uomo, un 24enne originario del Mali, residente nel centro di accoglienza di Colorina, avrebbe staccato a morsi l'orecchio della vittima. Ora si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. La donna, trovata in strada sanguinante e in stato di semiconscienza, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale locale. Non è in pericolo di vita.

L'aggressione choc

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, la brutale aggressione è avvenuta alle 23.30 circa di lunedì 6 ottobre nei pressi della stazione ferroviaria. La donna stava rincasando dopo il lavoro quando lo straniero l'ha avvicinata, derubata e violentata. Gli agenti della squadra Volanti, intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione del 118, hanno trovato la vittima a terra, con gli occhi intristi di sangue e profonde lacerazioni sul corpo. La 44enne è stata trasportata nel vicino ospedale e sottoposta alle cure mediche.

L'arresto dello straniero

Grazie alla descrizione fornita dai sanitari, che hanno visto lo straniero allontanarsi dal luogo dell'aggressione, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo nel giro di poche ore. Quando è stato trovato, il 24enne era in stato confusione e aveva i vestiti ancora sporchi di sangue. Nello zaino che portava con sé sono stati trovati i documenti e il bancomat sottratti alla vittima. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Sondrio in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.

Le reazioni

Sulla drammatica vicenda è intervenuto Mauro Verga, presidente del Circolo cittadino di Fratelli d'Italia, esprimendo " profonda preoccupazione per le ripetute azioni criminali che si susseguono in provincia e nel capoluogo " e sottolineando come " episodi di violenza e illegalità diffusa non siano più una novità per Sondrio ". Verga ha poi ringraziato la polizia di Stato, che " ha immediatamente fermato il presunto responsabile, confermandosi ancora una volta esempio di professionalità, equilibrio e dedizione ".

maggiore sicurezza e un ampliamento del servizio serale della Polizia Locale