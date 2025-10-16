Ostia, lite per la droga poi le coltellate. Morto 19enne, è caccia all'uomo

È morto a soli 19 anni Simone Schiavello, il ragazzo che mercoledì sera è stato aggredito e accoltellato ad Ostia. Inutili le cure del personale sanitario che si stava occupando di lui, il giovane è morto oggi - giovedì 16 ottobre - intorno alle ore 21.00. Adesso le forze dell'ordine sono sulle tracce del responsabile.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Schiavello è stato assalito nella serata di mercoledì. Pare che sia rimasto coinvolto in una lite insorta per droga, ma è tutto ancora da accertare. Intorno alle 23.30, il 19enne si trovava in via Forni, a Ostia, proprio in prossimità delle case popolari alle quali è legato il clan Spada. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto al ragazzo. Sembra che ci sia stata una discussione piuttosto accesa che ha visto coinvolte alcune persone: Simone Schiavello, proprio in quella circostanza, sarebbe stato raggiunto da una coltellata al ginocchio destro. Il sangue ha iniziato a sgorgare copiosamente, e i partecipanti allo scontro si sono dileguati, abbandonandolo al suo destino.

A quel punto qualcuno, forse un residente allertato dalle grida, ha contattato i soccorsi, e sul posto si è recata un'ambulanza del 118. Ci sarebbero però stati dei problemi, perché il mezzo si trovava fuori da Ostia, e avrebbe impiegato più di 10 minuti per raggiungere il ferito. Minuti preziosi, che avrebbero forse potuto salvare la vita al giovane. All'arrivo degli operatori sanitari, Simone Schiavello era già in condizioni critiche.

Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, e poi stato stabilizzato e trasferito al San Camillo di Roma. I medici hanno deciso di operarlo d'urgenza nel disperato tentativo di salvargli la vita. Tutto inutile, purtroppo. Dopo aver lottato per ore fra la vita e la morte, il 19enne è morto nella tarda serata di oggi.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione locali, accorsi la sera stessa sul luogo dell'aggressione.

I militari stanno ascoltando diversi testimoni per cercare di risalire alle dinamiche della vicenda e all'identità del responsabile (o dei responsabili). In strada non erano presenti videocamere di sorveglianza, perciò gli investigatori non potranno contare su quell'aiuto.