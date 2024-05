Padova, donna precipita da cavalcavia: "Non è suicidio". Fermato il marito

Ascolta ora: "Padova, donna precipita da cavalcavia: "Non è suicidio". Fermato il marito "

Articolo in aggiornamento

C'è una svolta inattesa sulla morte di una 34enne veneziana, Giada Zanola, precipitata da un cavalcavia sull'autostrada A4 Venezia-Milano, all'altezza di Vigonza, nel Padovano, mercoledì 29 maggio. Gli investigatori, che sulle prime hanno ipotizzato un gesto estremo, starebbero vagliando la pista dell'omicidio. Il marito della vittima, 39 anni, è stato interrogato per tutta la notte dalla Squadra mobile della Questura di Padova e avrebbe reso parziali ammissioni. Al termine dell'interrogatorio, l'uomo è stato fermato per omicidio volontario.

L'ipotesi della lite

La tragedia si è consumata all'alba di ieri mattina. Il corpo della 34enne è stato investito da alcuni veicoli in transito sull'autostrada.

Secondo gli inquirenti, la donna non si sarebbe gettata volontariamente dal cavalcavia ma sarebbe stato il marito a spingerla di sotto, facendola precipitare per una quindicina di metri. A quanto ricostruito dalla polizia, l'omicidio si sarebbe consumato al culmine di unache i due avrebbero avuto sul ponte sopra l'autostrada, non distante dalla loro abitazione.