Palermo, il presunto assassino subito dopo l'omicidio pubblica un video su TikTok

Gaetano Maranzano, il ventottenne dello Zen fermato dai carabinieri per l’omicidio di Paolo Taormina, sapeva di essere ricercato. Stanotte avrebbe agito a volto scoperto. Sapeva di essere strato riconosciuto da diverse persone, sapeva di essere stato immortalato da diverse telecamere di videosorveglianza della zona della movida della Champagneria. Le indagini dei carabinieri sono durate pochissime ore. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo intorno alle 13 lo hanno accompagnato in caserma, per esser sottoposto ad interrogatorio da parte dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, ritenuto responsabile del reato di omicidio.

Le immediate attività d’indagine, svolte mediante l’acquisizione delle immagini delle telecamere pubbliche e private e dall’esame delle testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di identificare e rintracciare, nel quartiere Zen, il presunto responsabile dell’omicidio di Paolo Taormina, colpito mortalmente alla testa. Agli inquirenti nell'immediatezza del fermo avrebbe fatto delle parziali ammissioni di responsabilità, dando una versione di quanto accaduto: avrebbe parlato di un risentimento nei confronti della vittima che in passato avrebbe importunato la sua fidanzata. Una ricostruzione al vaglio degli inquirenti.

Il video su Tok Tok

Eppure nelle ore immediatamente successive all'omicidio, Maranzano il ventunenne ha pubblicato su TikTok un contenuto con la sua foto seduto nella casa della compagna nel quartiere palermitano dell’Uditore. Lui non parla, ma in sottofondo si sente l’audio di un passaggio della fiction “Il capo dei capi”, andato in onda qualche anno fa e che racconta l'ascesa dei corleonesi e la presa del potere da parte di Totò Riina. Si ascoltano frasi come “Tu mi arresti? E per che cosa?” chiede Riina. “ Per l’omicidio di Michele Navarra, io faccio il mio mestiere” risponde il poliziotto. “ Bello mestiere ti scegliesti” replica il boss. Un contenuto che ha avuto in poche ore oltre 130mila visualizzazioni e centinaia di condivisioni. Ma non sono mancati i messaggi sotto il post con chi commenta in maniera netta e chi invece invia baci, cuori e frasi di sostegno.

La fiaccolata

Intanto per questa sera alle 21 la fiaccolata a Palermo dopo l'omicidio della scorsa notte di Paolo Taormina.

"Prenderemo posizione contro il fatto che le nostre strade - dicono gli organizzatori - non hanno più deterrenza fisica, non ci sono più controlli e sicurezza nelle strade. Chiediamo sicurezza".

L'appuntamento è davanti al Politeama per poi raggiungere in corteo il teatro Massimo e il locale O Scruscio dove è avvenuto il delitto e dove Taormina lavorava nell'azienda di famiglia.