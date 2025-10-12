Palermo, tenta di sedare una rissa ma viene freddato alla testa: muore ventunenne

Notte di terrore nel pieno centro di Palermo, dove un giovane di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. La vittima era intervenuta per provare a sedare una rissa e bloccare un gruppo di giovani che stava picchiando un ragazzo, ormai finito a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Paolo Taormina è stato ucciso in piazza Spinuzza, nel capoluogo siciliano. Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale "O Scruscio", i cui titolari sono i genitori del ragazzo rimasto ucciso. Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane quando la vittima sarebbe intervenuta per placare gli animi. In un primo momento pareva che Taormina fosse riuscito a sedare la rissa ma, all'improvviso, uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola esplodendo un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte del giovane. Il gruppo si è poi dileguato di gran fretta a bordo degli scooter.

Gli investigatori stanno visionando le videocamere di video-sorveglianza dei diversi locali della zona. L'omicidio, avvenuto davanti a decine di ragazzi, sarebbe stato ripreso.

La madre della vittima

"Ma come si fa? Qual è la motivazione. Mi hanno distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza". Urla disperata la madre di Paolo Taormina. Attorno alla donna parenti e amici che cercano di consolarla. Tanti i giovani ancora vicini al pub dove si è consumato il delitto.

Locali e movida

La zona del centro di Palermo dov'è avvenuto l'omicidio, che comprende una serie di piazzette e stradine tra via Maqueda e via Roma che s'intersecano tra loro, di fronte al teatro Massimo, è nota come Champagneria. Migliaia di giovani, nel week end, vi si ritrovano sostando davanti ai locali. Spesso nella zona sono scoppiate risse, più o meno gravi, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

In questa porzione della movida palermitana, teatro spesso di violenza tra i giovani, le forze dell'ordine, soprattutto negli ultimi due anni, spesso effettuano dei blitz nelle operazioni denominate "Alto impatto", identificando le persone e multando i gestori dei locali perché occupano il suolo pubblico con tavoli e sedie e per altre violazioni amministrative.