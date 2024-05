Orrore a Parma, le spara in volto col fucile da caccia e chiama il 112: "Venite, ho ammazzato mia moglie"

Articolo in aggiornamento

Orrore a Parma, dove questa mattina presto un 76enne ha sparato e ucciso la moglie, sua coetana, con un fucile da caccia. Subito dopo, l'uomo ha chiamato il 112 per autodenunciarsi: " Venite, l'ho ammazzata ". Intervenuti sul posto, gli agenti di polizia lo hanno arrestato. Per la vittima, invece, non c'è stato nulla da fare.

L'omicidio

L'omicidio si è consumato nell'abitazione della coppia, in via Marx, attorno alle 8.30. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, il 76enne avrebbe dapprima colpito la moglie al volto e poi le avrebbe sparato. La donna sarebbe morta sul colpo. Quando i poliziotti sono arrivati nell'appartamento, allertati dallo stesso omicida, la vittima era esanime sul pavimento.

L'uomo si è fatto arrestare senza opporre resistenza.