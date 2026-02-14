Paura a Bergamo, straniero afferra una bimba per le gambe e cerca di portarla via, fratturandole un femore

Momenti di puro terrore in un supermercato di Bergamo, dove uno straniero ha tentato di portare via una bimba di un anno e mezzo. L'uomo, un romeno di 37 anni senza fissa dimora, è stato arrestato dalle forze dell'ordine, mentre la piccola ha addirittura riportato una frattura dopo essere stata strattonata senza alcun riguardo.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 14 febbraio. Una famiglia, composta da padre, madre e una bimba di un anno e mezzo, stava uscendo dal supermercato Esselunga di via Corridoni quando si è imbattuta nel pericoloso soggetto. Questi ha agito rapidamente. Afferrata la bambina per le gambe, ha cominciato a tirarla a sé con violenza per strapparla alle braccia della madre, la quale ha opposto resistenza per riprendersi la figlia.

Richiamato dalle urla della donna, il marito, che si trovava un po' più avanti, è accorso prontamente per respingere lo straniero. A giungere in soccorso della famiglia anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza del supermercato. Il romeno è stato fortunatamente immobilizzato e la piccola è tornata al sicuro nell'abbraccio dei genitori. Qualcuno, nel frattempo, aveva contattato le forze dell'ordine.

A presentarsi sul posto sono stati gli agenti della questura di Bergamo, che hanno ascoltato il racconto dei genitori e dei testimoni. I poliziotti hanno poi provveduto ad arrestare lo straniero, risultato un romeno senza fissa dimora. A incastrarlo anche i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza, che hanno confermato quanto denunciato dal padre e dalla madre della bambina. Il 37enne si trova dietro le sbarre del carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ancora non si conoscono le ragioni del suo gesto.

Quanto alla bambina, la piccola è stata portata in ospedale. A causa dei violenti strattoni, infatti, ha riportato la frattura di un femore.