Pianificavano online gli stupri alle mogli: 57 arresti in vari Paesi

Le forze dell'ordine di sette paesi, sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche e con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano strupri sotto effetto di droghe per le mogli e le compagne. L'indagine Medusa ha portato all'identificazione di 156 persone, tra vittime e autori, nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze (Dfsa).

L'operazione si è concentrata sui crimini commessi principalmente nell'ambito di relazioni di coppia, in particolare all'interno di comunità online misogine, spiega Europol in una nota. La cooperazione internazionale tra gli investigatori ha permesso di individuare 274 nuove piste investigative. Sono state inoltre identificate quattro nuove comunità online misogine. L'operazione rientra nel Progetto Medusa, avviato ad aprile, che consiste in un'iniziativa collaborativa volta a smantellare le reti online che facilitano i reati sessuali sotto l'effetto di sostanze, rafforzando al contempo le strategie transfrontaliere in materia di indagini e azioni penali relative a tali reati.

Le indagini condotte nei paesi partecipanti su casi legati al Progetto Medusa hanno portato ae hanno permesso di mettere in salvo 158 vittime. In totale, dal lancio del progetto sono state avviate anche 113 indagini.