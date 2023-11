Picchiò a morte un pensionato, straniero si dice pentito: può ottenere uno sconto di pena

Dopo aver assunto alcol e cocaina, avrebbe picchiato a morte Adriano Armellin, un pensionato di 83 anni, causandone il decesso. Ma nella prima udienza svoltasi nelle scorse ore, stando a quanto riportato dalla stampa veneta, il presunto assassino ha chiesto tramite il proprio legale di poter accedere alla "giustizia riparativa": qualora il percorso dovesse essere portato a termine positivamente, potrebbe beneficiare di uno sconto della pena. Questi gli ultimi sviluppi del "delitto di Pieve di Soligo", con il principale indiziato, ovvero il trentasettenne marocchino Mohamed Boumarouan, dettosi pentito ed intenzionato ad incontrare la famiglia della vittima.

Il cittadino straniero deve difendersi dall'accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dall'intenzione di compiere una rapina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti risalgono a quasi due anni fa: era il marzo del 2022, quando il magrebino si intrufolò all'interno dell'ex-officina di elettrauto annessa all'abitazione dell'anziano, per frugare nel locale.

Armellin, allertato dai rumori, scese le scale e si trovò davanti Boumarouan. I due si conoscevano, a quanto sembra: secondo quanto riporta la testata online TrevisoToday, l'ottantatreenne avrebbe aiutato economicamente lo straniero, in alcune occasioni precedenti. Dall'incontro sarebbe nata una violenta lite, al termine della quale Boumarouan avrebbe legato con una corda il pensionato. Poi gli avrebbe sferrato una serie di colpi alla testa, al torace e all'addome, fracassandogli il cranio.

Dopo il pestaggio il cittadino marocchino avrebbe lasciato l'edificio e raggiunto a piedi un supermercato, dove avrebbe comprato qualcosa da mangiare, riuscendo a quanto sembra a rubare alcuni prodotti surgelati. Poi, sempre sotto l'effetto di alcol e droga, si sarebbe cambiato le scarpe per tornare sul luogo della tragedia. A quel punto sarebbe andato alla ricerca di contanti e gioielli in casa di Armellin, prima di essere scoperto da uno dei figli della vittima e di tentare la fuga dalla terrazza. A bloccarlo fu un vicino, fino all'arrivo dei carabinieri.