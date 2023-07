Pick-up sventra una villetta e prende fuoco: un morto e quattro feriti

Nottata tragica sulle strade italiane, dove si sono registrati innumerevoli incidenti con esisti infausti. Il più grave è avvenuto a Soncino, in provincia di Cremona, dove un pick-up, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e ha finito la sua corsa contro un'abitazione. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, di cui uno grave. Secondo la prima ricostruzione, ipotizzata dai carabinieri di Soncino sulla base di rilievi e testimonianze ma ancora in corso di verifica, intorno alle 3 e mezza di domenica mattina, la vittima, un 33enne di Ticengo, alla guida del suo pick up Dodge, avrebbe perso il controllo del veicolo sulla curva poco prima dell'ingresso in centro storico.

Lo schianto è stato violentissimo: la macchina ha sventrato l'appartamento, squarciando la parete esterna prima di prendere fuoco. Uno scenario che non ha lasciato scampo al ragazzo alla guida. Diversa la sorte per gli altri quattro occupanti del veicolo tutti giovanissimi, due ragazzi di 20 e 23 anni e due ragazze di 27 e 28. Sono stati soccorsi immediatamente e il ferito più grave è stato caricato su una eliambulanza e trasportato all'ospedale civile di Brescia, dove si trovano anche gli altri tre. Non è ancora chiaro come sia potuto accadere ma considerando i danni all'abitazione è probabile che il Dodge procedesse a velocità molto sostenuta, considerando anche che prima di sfondare la parete esterna della villetta, ha abbattuto la recinzione.

Fortunatamente a quell'ora della notte non si trovava nessuno in quella parte della villetta, questo ha evitato che la tragedia assumesse dimensioni ancora più disastrose. La comunità locale è in lutto per la vittima, identificata come Paolo Carubelli, piuttosto noto nel piccolo paese di Ticengo, non distante da dove è avvenuto lo schianto. Le forze dell'ordine accorse sul posto sono ora chiamate a ricostruire la dinamica dell'impatto e a stabilire la velocità alla quale viaggiava il pick-up. Saranno fondamentali anche le testimonianze di chi si trovava a bordo in quel momento, per capire come abbia fatto il Dodge a infilarsi all'interno della villetta.