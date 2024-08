La pista dello stalker dietro l'omicidio di Sharon. Il dettaglio che fa pensare all'agguato

Ascolta ora 00:00 00:00

Resta avvolta nel mistero la morte di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d'Isola (Bergamo) lo scorso lunedì notte. L'autore del delitto non ha ancora un nome né un volto, così come resta ignoto il movente. Tra i pochi punti fermi dell'inchiesta (si indaga per omicidio contro ignoti) ci sono i primi esiti dell'autopsia: la giovane è stata accoltellata alla schiena e sul corpo non ci sono segni di colluttazione o difesa. Circostanza che rafforza l'ipotesi di un agguato o comunque di un'azione repentina, anche se non sono escluse altre piste.

Sharon indossava gli auricolari

Sulla scena del crimine, in via Castagnate, sono stati ritrovati gli indumenti della vittima, le chiavi di casa, il telefonino e gli auricolari. Sharon li aveva con sé quando è uscita di casa, attorno a mezzanotte, per fare una passeggiata. Un dettaglio che, come ben precisa il Corriere della Sera, non è sfuggito agli investigatori. Può darsi che la 33enne stesse ascoltando la musica mentre veniva pedinata dal killer, motivo per il quale potrebbe essersi resa conto di cosa stava accadendo soltanto nelle fasi finali dell'aggressione. Poi la richiesta di aiuto disperata al 112: " Aiuto, mi stanno accoltellando ".

La pista dello stalker

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che sulle indagini mantengono il massimo riserbo, si fa strada la pista di un eventuale stalker. Stando a quanto apprende il Giorno da fonti investigative, sotto la lente ci sarebbe un pregiudicato residente a Capriate, di origini straniere, che pare si trovasse nella zona dell'omicidio lunedì notte. Al momento, è bene precisarlo, si tratta solo di una indiscrezione. Per il resto si attendono riscontri dai filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina e dagli accertamenti dei Ris Parma che stanno analizzando gli indumenti della vittima per capire se via siano tracce riconducibili al responsabile dell'omicidio.

"L'hanno colpita di proposito"

Intanto ieri a Bottunuco, nella Bergamasca, si sono svolti i funerali della 33enne. In chiesa c'erano i suoi familiari e il compagno, Sergio Ruocco. " L'hanno accoltellata di proposito, per me qualcuno le ha fatto delle avances ", ha detto il papà dell'uomo al termine della cerimonia. " Quello che penso io è che qualcuno le ha fatto qualche avances, le ha rifiutato e se n'è andata.

Speriamo lo prendano" ha aggiunto l'uomo, con la voce spezzata. I genitori di Sharon sono rimasti in silenzio per tutto il tempo, distrutti dal dolore per la perdita prematura della loro giovane figlia. Alle esequie c'era anche Laura Letizia, la sorella di Massimo Bossetti.