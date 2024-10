Ascolta ora 00:00 00:00

Ovvio che sia sacrosanto (è il caso di dire) che chiunque abbia il diritto di difendersi. O quantomeno di non subire. Viviamo in un'epoca aggressiva e intollerante in cui il detto cristiano «porgi l'altra guancia» sembra poco più che l'anacronistico manifesto di un perdente. Però fa effetto vedere che neppure un prete riesca a rispondere all'ingiustizia con un atteggiamento meno violento della gente comune. C'è qualcosa che stride in un uomo di chiesa che diffonde dal suo profilo Facebook il video del ragazzo che gli ha sottratto 900 euro (destinati ai bisognosi) dalla sacrestia.

È successo in Puglia, alla chiesa San Michele Arcangelo di Ruvo. È un mondo così: in cui il primo a non chiedersi se il ladro sia un bisognoso è proprio il prete. Prete che ha un profilo Facebook da cui lanciare una caccia all'uomo.