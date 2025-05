Prato, escort scomparsa: indagato un avvocato calabrese. Ecco cosa sappiamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono novità circa il caso di Denisa Maria Adas, la escort 30enne di origini romene scomparsa a Prato lo scorso 15 maggio. Un avvocato calabrese di 45 anni risulta ora indagato poiché si teme possa essere coinvolto in quanto accaduto alla giovane. Secondo gli inquirenti, infatti, potrebbe essersi trattato di un rapimento di natura passionale. Da qui la decisione di inserire il nome dell'avvocato nel registro degli indagati.

Sono già alcuni giorni che si parla della figura di un avvocato italiano. Denisa Maria Adas, residente a Roma, aveva raggiunto Prato, dove avrebbe dovuto sostare alcuni giorni prima di spostarsi a Bologna, città in cui non è mai arrivata. Dalla sera del 15 maggio, dopo la telefonata con la madre, non si sa più nulla di lei. In sede di indagini è stato menzionato un ex cliente della donna, descritto come ossessionato da lei, tanto da avere dei contatti con la madre della giovane escort. Parlando con alcune colleghe, la 30enne aveva confidato le sue paure in merito al cliente molesto. Qualcuno, in un bar vicino al residence dove Maria Denisa si incontrava con i clienti, l'avvrebbe sentita dire al telefono: "Se vado da lui o mi vede, mi ammazza".

Si arriva così alla notizia di oggi. Denisa Maria Adas doveva incontrare di clienti a Prato. Secondo gli inquirenti, l'avvocato calabrese conosceva gli spostamenti di lei e saprebbe qualcosa circa la sua scomparsa. In questo momento l'uomo è indagato per l'ipotesi di reato di sequestro di persona. I carabinieri continuano con l'attività investigativa, e in queste ore stanno passando al setaccio le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nelle zone percorse dalla 30enne.

Un'amica di Denisa Maria Adas ha parlato con gli inquirenti, riportando alcune parti della conversazione avuta fra Maria Cristina Paun, madre dell'escort scomparsa, e l'avvocato. "L'avvocato le ha detto di stare tranquilla perché la figlia è viva anche se ferita. Lui è l'avvocato di un gruppo di romeni che volevano costringere Denisa a lavorare per loro e per questo l'avrebbero picchiata e le avrebbero tolto i denti.

L'avvocato avrebbe anche proposto uno scambio: lui difende gratuitamente i rapitori in cambio della liberazione di Denisa", ha dichiarato, come riportato da Tgcom24.

Una versione a cui non tutti credono. Prende sempre più campo l'ipotesi del rapimento passionale.