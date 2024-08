Precipita da un balcone al terzo piano: muore bimba di quattro anni a Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Bologna, dove una bambina di quattro anni di origine pakistana è morta dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione sit al terzo piano in via della Campagna, dove abitava con i genitori. In quel momento a casa c'era solo la madre della piccola insieme a un'altra figlia di pochi mesi. Non è chiaro cosa possa essere accaduto, la polizia parla di un tragico incidente e le indagini dovrebbero chiudersi il fretta.

Il personale del 118 è arrivato sul posto tempestivamente e ha cercato a lungo di rianimare la bambina ma, purtroppo, ogni tentativo è stato inutile. Giunta in ospedale in condizioni disperate, la bambina è deceduta poco dopo. Comprensibile lo stato di choc dei parenti per una morte così prematura e improvvisa. In tanti conoscevano la bambina nel quartiere di San Donato dove viveva con la famiglia e non riescono a capacitarsi di quanto accaduto.

Non sono stati forniti dettagli su quanto accaduto ma è probabile che la bambina sia riuscita ad, a superare la balaustra del balcone da cui poi è precipitata. Nessuno si sente di rilasciare dichiarazioni in merito, il dolore è troppo forte per tutti quelli che conoscono la famiglia e che ora si stringono a loro nel lutto.