La porticina sbilenca, l'orto abbandonato: così hanno trovato il corpo di Antonella

È ancora un mistero la scomparsa e la morte a Ischia di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola scomparsa il 17 febbraio 2024. L’ipotesi che la morte sia avvenuta di poco a ridosso del ritrovamento, 11 giorni più tardi, non è confermata, tanto più che non è stata formulata da un medico legale, ma da un medico generico.

“Chi l’ha visto?” ha mandato in onda il video del ritrovamento, avvenuto grazie ai giornalisti della trasmissione. Nel filmato si ascolta l’inviato Francesco Paolo Del Re affermare che la troupe è entrata in una “ porticina sbilenca che porta in un orto abbandonato ” a Succhivo, nei pressi del luogo in cui è stata trovata la Fiat Panda bianca di Antonella e in cui una telecamera e due testimoni hanno avvistato una donna incappucciata proprio il giorno della scomparsa. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine giunge anche il marito Domenico Raco, che è preso da un momento di profondo sconforto: “ Tante persone l’hanno cercata e nessuno l’ha trovata. Perché? Perché? ” dice a un inquirente.

Al momento si indaga per istigazione al suicidio. “ Il vostro servizio crea sgomento - ha commentato in studio il presidente di Penelope, l’avvocato Nicodemo Gentile - Vedere quella macchina delle ricerche così imponente in un’isola che non è grande e ritrovarla dopo molti giorni, undici, in quel posto, a una manciata di metri dalla macchina, a noi e voi che ci occupiamo di scomparsi tanti interrogativi sorgono ”.

Intorno al collo di Antonella è stato trovato un filo elettrico. E il punto di ritrovamento era stato già battuto durante le ricerche. Antonella inoltre non aveva nulla da mangiare: le voci dell’isola ipotizzano che possa aver “rubato” un uovo o un frutto nell’orto, ma comunque è una versione fantasiosa, considerando che la donna aveva tra l’altro poche banane appena acquistate per la figlia.