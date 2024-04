Palpeggiava in classe studenti minorenni: professore arrestato per violenza sessuale

Avrebbe palpeggiato in classe alcuni studenti minorenni. E sulla base di questa accusa, alla luce delle denunce di un genitore di uno degli alunni che sarebbe stato vittima degli abusi e di un dirigente dell'istituto stesso, è finito agli arresti domiciliari. Protagonista della vicenda che arriva da Roma è un professore che insegna in un liceo scientifico della capitale, accusato di violenza sessuale. Stando a quanto riporta oggi la stampa romana, i fatti che vengono contestati al docente si sarebbero svolti nel recente passato, nell'istituto scolastico situato nel quadrante sud della città nel quale l'accusato lavorava.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti in queste ore, diversi minori che frequentavano la scuola in questione sarebbero stati molestati dall'insegnante. Le indagini condotte dai carabinieri sono, appunto, partite dalla denuncia di uno dei genitori di una delle vittime, il quale sarebbe stato messo al corrente dal figlio di quanto a suo dire avveniva all'interno della scuola.

Una prima segnalazione che ha spinto i militari dell'Arma ad effettuare una serie di accertamenti, con l'obiettivo di fare luce sull'episodio e verificare la fondatezza delle accuse. E che ha trovato via via sempre più conferme con il passare del tempo, a quanto sembra: alla denuncia del genitore sopracitato si è a quanto pare aggiunta in un secondo momento anche quella di uno dei dirigenti del plesso scolastico.

L'attività investigativasvolta dai militari di via in Selci è poi proseguita con l'acquisizione delle testimonianze degli studenti coinvolti: questi ultimi avrebbero in particolare confermato quanto era stato denunciato in precedenza, rafforzando il quadro accusatorio a carico dell'indagato. E i primi riscontri emersi in questa fase hanno portato la procura di Roma a chiedere e ad ottenere dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti del professore.

L'indagine starebbe tuttavia proseguendo e a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi, sotto questo profilo.