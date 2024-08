Saman Abbas, estradata la madre. Nordio: "La giustizia può completare il suo corso"

Screen TgR Rai

È stata estradata in Italia Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021. La donna, condannata alla pena dell'ergastolo con sentenza di primo grado dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia insieme al marito per l'omicidio della figlia, arriverà all'aeroporto di Fiumicino attorno alle ore 14 di oggi." Si compie un fondamentale passo in avanti per il percorso di giustizia per la giovane diciottenne di origini pakistane barbaramente uccisa ", afferma in una nota il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Dalla latitanza all'estradizione

Latitante per oltre due anni, Nazia Shaheen è stata arrestata in Pakistan, la mattina del 31 maggio scorso. Dopo mesi di trattive, il governo di Islamabad ha accolto la richiesta del Ministero della Giustizia per l'estradizione in Italia della donna. " Si tratta di un risultato frutto di una intensa e proficua collaborazione del ministero della Giustizia con il ministero dell'Interno e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, che rappresenta un efficiente esempio di sinergia istituzionale a servizio della giurisdizione. - si legge nella nota - A nome del governo italiano voglio ringraziare le autorità pakistane per aver compreso l'importanza per il nostro Paese di assicurare una piena risposta di giustizia per un delitto che ha sconvolto le nostre coscienze ".

Perché la madre di Saman è stata condannata all'ergastolo

Per l'omicidio di Saman Abbas sono stati condannati all'ergastolo i genitori, Nazia Shaheen e Shabbar Abbas, e lo zio Danish Hasnain a 14 anni. Mentre i due cugini imputati nel processo, Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, sono stati assolti. Secondo i giudici della Corte d'Assise di Reggio Emilia, che hanno emesso il verdetto di primo grado, la 18enne sarebbe stata uccisa per la relazione con il fidanzato dell'epoca, Saqib, con il quale aveva intenzione di convolare a nozze. Inoltre, la sera del delitto, i genitori avevano scoperto che la figlia aveva intenzione di lasciare Novellara a loro insaputa. L'eventuale fuga sarebbe stata la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, determinando così il drammatico epilogo.

sia stata l'esecutrice materiale

la sua adesione piena al fatto

Quanto al ruolo della madre, i giudici hanno ritenuto di non poter escluder che Nazia " dell'omicidio, si legge nelle motivazioni della sentenza. In ogni caso, l'atteggiamento della donna conferma "".