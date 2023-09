Scavalcano la recinzione e danno fuoco al tetto della scuola: la follia dei minorenni

Alcuni giovanissimi avrebbero scavalcato il muro di recinzione della scuola, salendo sino al tetto ed appiccandovi un incendio. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero già immortalato alcuni tratti distintivi dei presunti responsabili e gli accertamenti che stanno effettuando le forze dell'ordine potrebbero a breve fugare ogni dubbio circa l'identità dei vandali. Questo è quanto è successo nelle scorse ore a Mira, una realtà comunale situata alle porte di Venezia, stando a quanto riportato dalla stampa locale. Tutto è partito da una segnalazione, quando alcuni cittadini che vivono a pochi metri dall'istituto scolastico superiore di primo grado "Francesco Petrarca" hanno allertato i vigili del fuoco a causa del penetrante odore di fumo che proveniva dall'edificio. E una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato la copertura dell'immobile danneggiata e il vetro di una finestra scoppiato.

Le operazioni per domare le fiamme hanno richiesto alcune ore e la natura dell’incendio è apparsa subito dolosa a chi è intervenuto: sarebbe a quanto sembra stato appiccato utilizzando della carta. Per terra sarebbero inoltre state trovate alcune tracce di sangue. All'arrivo dei vigili del fuoco, i responsabili si erano tuttavia già dileguati. I principali indiziati, stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti dopo aver visionato i filmati delle telecamere, sarebbero a quanto sembra alcuni minorenni. La pista attualmente più concreta, fra quelle prese in considerazione da chi indaga, porterebbe dunque ad una "goliardata" di pessimo gusto finita male: gli autori del gesto potrebbero aver perso il controllo del fuoco da loro stessi acceso, dandosi poi alla fuga. I danni principali riguardano a quanto sembra una parte del tetto e un'aula che al momento sarebbe inutilizzabile. Sulla questione è infine intervenuto anche il sindaco di Mira, Marco Dori, stigmatizzando l'accaduto.