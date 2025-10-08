Sesto San Giovanni, uomo si lancia dal sesto piano dopo lo sfratto

Notizia in aggiornamento
Alle 9.15 di questa mattina - 8 ottobre - un uomo di 71 anni è morto dopo essersi è lanciato dal sesto piano durante lo sfratto eseguito dall'ufficiale giudiziario.
La vicenda, avvenuta a Sesto San Giovanni - Milano - ha scosso la città dell'hinterland meneghino.Dai primi rilievi l'anziano si sarebbe buttato dal balcone dell'appartamento di via Puricelli Guerra alla vista del funzionario del tribunale pronto a notificargli lo sfratto.
Sul posto è intervenuto il 118 che però non ha potuto far altero che constatare il decesso. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa.