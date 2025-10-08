Abbonati
Cronaca nera

Sesto San Giovanni, uomo si lancia dal sesto piano dopo lo sfratto

Il 71enne alla vista del funzionario del tribunale ha deciso di buttarsi dal balcone. Sul posto è intervenuto il 118 che ha contatato il decesso.

Notizia in aggiornamento

Alle 9.15 di questa mattina - 8 ottobre - un uomo di 71 anni è morto dopo essersi è lanciato dal sesto piano durante lo sfratto eseguito dall'ufficiale giudiziario.

La vicenda, avvenuta a Sesto San Giovanni - Milano - ha scosso la città dell'hinterland meneghino.

Dai primi rilievi l'anziano si sarebbe buttato dal balcone dell'appartamento di via Puricelli Guerra alla vista del funzionario del tribunale pronto a notificargli lo sfratto.

Sul posto è intervenuto il 118 che però non ha potuto far altero che constatare il decesso. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa.

