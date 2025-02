Sparatoria a Milano: un morto e un ferito. Killer in fuga

Ascolta ora 00:00 00:00

Sparatoria a Milano, in piazza Gambara, dove l'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 quando in un panificio pasticceria sono stati segnalati alcuni colpi di pistola. Due uomini sono stati feriti da un uomo non ancora identificato, che subito dopo l'agguato ha fatto perdere le sue tracce. Due uomini sono stati colpiti e uno di loro è morto all'arrivo in ospedale. Le vittime sono entrambe ucraine, si tratta di due uomini la cui identità non è stata ancora resa nota. Il ferito, che ha 26 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo.

Secondo una prima ricostruzione le due persone coinvolte sarebbero entrate in un panificio chiedendo qualcosa da mangiare: quando il titolare della panetteria è andato dietro al locale per scaldare qualcuno ha raggiunto i due, facendo fuoco.

Le indagini sono in corso e nessuna pista finora è esclusa. Quel che sembra è che sia trattato di una esecuzione in piena regola ma le motivazioni non sono ancora note, dovranno essere oggetto di indagine nei prossimi giorni.