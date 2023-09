"Stretta al collo per 7 minuti": smontata la versione dell'aggressione

Fin da quanto è stato fermato per l'aggressione a Yuri Urizio in Darsena, Cubaa Bilel, il tunisino accusato di omicidio ha dichiarato di aver agito per difendere una donna, che sarebbe stata molestata dal 23enne italiano. Una versione che fin dall'inizio non aveva convinto gli inquirenti, anche se della sua presenza ci sono tracce nelle videocamere di sorveglianza. La donna, nota nel quartiere, stava facendo l'elemosina in cambio di cioccolato e se ne sarebbe andata via poco dopo e a lei Urizio avrebbe strappato i soldi dalle mani. Per questa ragione il tunisino dice di essere intervenuto ma oggi il gip ha convalidato la custodia cautelare in carcere per l'uomo, perché è vero che c'era la donna ma le telecamere non hanno ripreso la molestia.

Cruciale è proprio la testimonianza di un uomo, che a quell'ora si trovava a passare per i Navigli. Il testimone oculare ha ripercorso con gli inquirenti gli ultimi istanti dell'aggressione. L'uomo, infatti, avrebbe riferito di aver visto l'aggressore che " si trovava disteso con il proprio corpo sopra un altro uomo di origine caucasica di circa 25 anni, capelli chiari corti, indossante un jeans e una t-shirt scura ". Il ragazzo di origine caucasica era proprio Urizio, atterrato dal tunisino che, nella ricostruzione del testimone, " stringeva con forza il collo del ragazzo caucasico fino a fargli perdere i sensi. A questo punto decidevo di intervenire intimando al ragazzo di carnagione olivastra a lasciare la presa ".