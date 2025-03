Torino, ragazza violentata in casa. Arrestato un TikToker

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe stuprato una giovane donna, madre di tre bambini piccoli, che lo aveva ospitato in casa. È la pesantissima accusa nei confronti di un 31enne, El Huari Reda, noto sui social come "Joker" e con un notevole seguito su TikTok. L'influencer, già con precedenti specifici, è anche destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale poiché non ha la cittadinanza italiana.

La denuncia della donna

Secondo quanto riporta l'edizione modenese de Il Resto del Carlino, i due si erano conosciuti online. L'influencer, attivo nel Modenese, aveva chiesto alla donna la possibilità di poter essere ospitato per qualche giorno nella sua abitazione di Torino per produrre nuovi contenuti video. Lei, d'accordo con marito, aveva deciso di accoglierlo. Di lì a poco, però, lo scenario sarebbe cambiato.

I presunti abusi

Stando a quanto emerge dalla denuncia, le presunte violenze si sarebbero consumate in casa della donna. Approfittando dell'assenza del marito di lei, il 31enne avrebbe costretto la giovane ad avere un rapporto intimo, picchiandola e trascinandola per capelli. Infine l'avrebbe anche minacciata di danneggiarle il volto con l'acido qualora avesse chiamato le forze dell'ordine. Ciononostante, la ragazza ha deciso di allertare la polizia.

La versione dell'influencer

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la donna aveva una ferita sul viso. Il noto influencer è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e poi, all'esito dell'udienza di convalida del fermo, scarcerato con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il giudice ha imposto all'indagato anche il divieto di avvicinamento alla presunta vittima e di dimora a Torino.

La difesa è certa che nelle sedi opportune dimostrerà l’innocenza dell’indagato

e la completa insussistenza dei fatti di accusa

Dal suo canto, il 31enne respinge ogni addebito, sostenendo che si tratterebbe solo di una messinscena attuata dalla giovane per ottenere consensi sul social, dal momento che il video dell'arresto è stato condiviso su TikTok. "- ha dichiarato il legale dell'uomo a Il Resto del Carlino -".