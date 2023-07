Uccide la moglie, poi si suicida. In casa c'erano anche i tre figli piccoli

Articolo in aggiornamento

Due persone, marito e moglie, sono state trovate senza vita e coi corpi trafitti dai proiettili in un appartamento di Pozzuoli, nel Napoletano, nel tardo pomeriggio di venerdì 28 luglio. Le vittime, Antonio Di Razza, 50 anni, e Angela Gioiello, di 39, lasciano tre figli piccoli. Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, i bambini si trovano in casa con i genitori quando si è consumata la tragedia. Gli inquirenti ipotizzano un omicidio-suicidio, anche se al momento non si esclude nessuna pista.

La tragedia

La tragedia si è consumata in un'abitazione al civico 10 di via Parini a Pozzuoli. I carabinieri, intervenuti nell'appartamento dopo aver ricevuto una telefonata anonima che segnalava l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, hanno trovato i corpi senza vita dei due coniugi distesi l'uno accanto all'altro in camera da letto. Allertati dai militari dell'Arma, sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 che, però, hanno solo potuto accertare il decesso delle vittime.

L'ipotesi di un omicidio-suicidio

Accanto ai cadaveri c'era anche una pistola. Pur non escludendo nessuna pista, come da prassi, gli inquirenti propendo per un omicidio-suicidio. Secondo quanto apprende l'AGI da fonti investigative, al culmine di una lite in famiglia, l'uomo avrebbe dapprima ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con un colpo di pistola. In casa, al momento della tragedia, erano presenti anche i tre figli minorenni della coppia. L'arma del delitto è una revolver, a quanto pare non detenuta legalmente.