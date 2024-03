Uccide la moglie al termine di una lite, ennesimo femminicidio del 2024

Articolo in aggiornamento

Tragedia in Puglia, in provincia di Lecce, dove una donna è stata assassinata a coltellate dal marito, Albino Galati,di 57 anni, in un appartamento di Taurisano. La 53enne, stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, sarebbe stata uccisa nel corso di una lite dal marito, che avrebbe ferito anche una vicina di casa, accorsa nell'abitazione della coppia per cercare di evitare il peggio. L'uomo è già stato arrestato e si trova negli uffici del commissariato per l'interrogatorio, dove si è costituito spontaneamente subito dopo i fatti.

Le notizie sull'ennesimo femminicidio dall'inizio dell'anno, e siamo solo a metà marzo, sono ancora poche ma il paese, un piccolo centro abitato con poco più di 11mila abitanti nel basso Salento, è sotto choc. La coppia era sposata da oltre 20 anni e ha due figli, che al momento dell'omicidio non si trovavano in casa. Pare che nell'ultimo periodo la loro relazione si fosse in qualche modo deteriorata, tanto che, come riporta La Repubblica, Galati da qualche tempo viveva in un altro appartamento. Un trasferimento momentaneo, pare, ma comunque sintomatico delle difficoltà che stava attraversando la coppia. L'uomo, che è stato riscontrato abbia dei precedenti con la giustizia, si trova in stato di fermo.