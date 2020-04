151mila persone in terapia intensiva se tutto fosse aperto: ecco il report

Facciamo finta che non ci sia alcun lockdown: liberi tutti, scuole, uffici, palestre ed attività commerciali. Cosa succederebbe? La risposta fornita dagli esperti del Comitato tecnico-scientifico al governo è stata allarmante: adesso avremmo almeno 151mila persone ricoverate in terapia intensiva. A fine 2020, si arriverebbe ad un totale 430mila ricoveri ospedalieri.

Il perché delle scuole chiuse

Ecco il perché della "prudenza" scelta dal governo per la Fase 2 che prenderà il via il prossimo 4 maggio. Cosa sarebbe successo, invece, se si fossero chiuse, ad esempio, soltanto le scuole? Nel momento del picco, si sarebbe arrivati a 109mila ricoveri in terapia intensiva con un totale a fine anno di 397mila ed avrenne innescato " una nuova e rapida crescita dell'epidemia " e viene specificato che il ritorno di alunni e studenti tra i banchi " potrebbe portare allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale ". Il report in Pdf, nella sua versione integrale ed originale di 22 pagine, è consultabile tramite il link allegato.

ECCO IL DOCUMENTO ORIGINALE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Cosa dicono i tecnici

Sul documento, si legge che i tecnici hanno avvertito il governo che " analizzando i dati sull’andamento del contagio appare evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto ". In ogni caso, anche se in questo momento " il valore di R0 è inferiore a 1 ", persistono " nuovi casi di infezione in tutto il contesto nazionale che stanno ad indicare la necessità di mantenere elevata l’attenzione ".

Distanziamento ed igiene sono fondamentali

Il Comitato ha spiegato che " se R0 (l'indice di contagio, ndr) fosse anche di poco superiore a 1 (ad esempio nel range 1.05-1.25) l’impatto sul sistema sanitario sarebbe notevole, è evidente che lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto ". Insomma, si può uscire e si possono riprendere alcune attività " a patto che vengano adottate tutte le misure di distanziamento sociale e di igiene personale ed ambientale - dei settori Ateco manifatturiero, edilizio, commercio correlato alle precedenti attività e con le dovute limitazioni alle situazioni che generano forme di aggregazioni (es. mercati e centri commerciali) e trasporto locale correlato alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3" .

Le tre raccomandazioni per contenere l'R0

Come si legge sul Corriere, " per contenere il valore di R0 sotto a 1 ", il Comitato tecnico-scientifico elenca tre semplici ma fondamentali raccomandazioni: " 1. il rispetto delle raccomandazioni dei sistemi di trasporto; 2. la raccomandazione all’uso delle mascherine per comunità in tutti i luoghi pubblici confinati (le cui caratteristiche saranno approfondite in uno specifico documento in corso di emanazione) da parte di tutta la popolazione; 3. il mantenimento del distanziamento sociale e dell’igiene frequente delle mani e ambientale in tutte le attività ".

Le regole per i negozi

Dal 18 maggio torneranno in attività molti negozi. Per riaprirli in sicurezza, i tecnici ipotizzano che " se l'adozione diffusa di dispositivi di protezione individuale riducesse la trasmissibilità del 15%, gli scenari di riapertura dei settori commerciali potrebbero permettere un contenimento riuscendo a limitare la trasmissione in comunità negli over 60 anni ", riporta Repubblica. In parole povere, con le mascherine riduciamo ogni tipo di contagio e salviamo anche i più anziani.

Le regole per bar e ristoranti