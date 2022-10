30 anni e di origini sudamericane: ecco chi è la vittima di Assago

L'aggressione del centro commerciale Milanofiori di Assago ha causato 4 feriti e un morto. A perdere la vita è stato Luis Fernando Ruggieri, un dipendente del Carrefour di 30 anni di origini sudamericane che lavorava all'interno dell'ipermercato alle porte di Milano. Era un cassiere e lavorava da alcuni all'ipermercato. Aveva lasciato gli studi in ingegneria informatica per lavorare.

Fonti sanitarie spiegano che il giovane, rinvenuto sul posto in arresto cardiaco, è arrivato in pronto soccorso in condizioni molto critiche. Il personale del 118 ha iniziato sin da subito a praticare le manovre di rianimazione, proseguendo anche durante il tragitto verso l'ospedale.

Stando a quanto riportano i medici, il giovane è stato colpito con violenza al torace e all'addome. Sono stati inutili gli sforzi dei sanitari giunti sul posto, che si sono prodigati fino alla fine per salvargli la vita. Il giovane è stato dichiarato moerto poco dopo l'arrivo in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano.

" Siamo profondamente addolorati nell'apprendere del decesso di un nostro dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di Assago. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, con cui siamo in contatto per esprimere il nostro cordoglio ", si legge in una nota Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia.