"Abbiamo l'infame". L'incubo del poliziotto finisce in tv

Un campione di judo minacciato e insultato via social perché scambiato per un poliziotto in borghese apparso in un video virale della manifestazione del 9 ottobre a Roma. L’atleta Stefano Pressello, che fa parte della polizia penitenziaria, è stato ospite a “Chi l’ha visto?” per raccontare l’accaduto.

Il filmato virale

È il 9 ottobre scorso: a Roma c’è una manifestazione contro il green pass. Tra i filmati delle proteste, fa il giro dei social network uno in particolare: ritrae un uomo con una t-shirt bianca nell’atto di picchiare un manifestante a terra. Intorno ai due diversi poliziotti in tenuta anti-sommossa che separano i due.

L’uomo con la t-shirt bianca è in realtà un poliziotto in borghese, che tra l’altro si è autosegnalato e quindi la sua posizione sarà rimessa all’autorità giudiziaria. Il poliziotto in borghese è lo stesso cui ha fatto riferimento il ministro Luciana Lamorgese, dicendo che l’uomo stesse “ verificando la forza ondulatoria ” di un mezzo delle forze dell’ordine che alcuni manifestanti cercavano di ribaltare.

Lo scambio di persona

Sui social tuttavia, come è accaduto altre volte in passato, è avvenuto un grave scambio di persona e tutta la rabbia innescata da questo video è stata riversata su Pressello, assistente capo di polizia penitenziaria e campione di judo appunto, per via di una vaghissima presunta somiglianza con il poliziotto ritratto nel filmato della manifestazione.

“ Il lunedì successivo alla manifestazione ricevo una telefonata da un mio collega - ha spiegato l’atleta - Sono venuto al corrente di un messaggio WhatsApp che gira, indirizzato presumibilmente al vicequestore della Polizia di Stato, in cui viene comunicato il mio nome. Dopo di che iniziano insulti e minacce sui social ”.

Pressello ha ricevuto immediatamente la solidarietà dal suo capo dipartimento e ha deciso di sporgere 4 denunce distinte, tra i messaggi più gravi ricevuti. Quella di cui è stato oggetto il judoka è stata un’escalation dell’odio.