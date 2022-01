Foto provocanti sui social: le due avvocate nel mirino dell'ordine

Il mondo dei social è sempre più reale o, meglio, sempre più persone vogliono che lo diventi. C'è la smania di diventare famosi o, quanto meno, riconosibili ma anche quella di diventare ricchi. È inutile negare che tanti di quelli che ambiscono a conquistare un posto al sole sui social network mirano ai remunerativi contratti di sponsorizzazione che derivano da un profilo a elevata pubblicità. Quale sia l'obiettivo di due avvocatesse di Torino che hanno deciso di sbarcare su Instagram con un profilo di coppia non è chiaro ma sta di fatto che la loro intraprendenza non è piaciuta all'ordine degli Avvocati, che ha deciso di convocarle per avere risposte, chiarimenti e, probabilmente, per un richiamo.

Loro sono Alessandra Demichelis e Federica Cau, giovani e rampanti avvocatesse che operano a Torino. Ma se nella vita reale si dividono tra lo studio e il tribunale, sui social hanno deciso di dedicarsi a un'attività più frivola, creando il profilo Dc Legal Show, che prende spunto dalle iniziali dei loro cognomi per mettere in piedi quello che loro chiamano "legal show". La descrizione del loro profilo, d'altronde, parla chiaro: " Una città magica, due avvocatesse, la loro vita, il mondo legale... Lo show legale diventerà realtà ".

Tra le storie in evidenza una sola raccolta dal titolo emblematico: " Lo show ". Nel feed del profilo foto posate in uno studio fotografico con abiti e accessori di lusso ma anche scatti in montagna, selfie allo specchio e simil foto patinate e glamour che richiamano con il loro stile quello degli influencer più affermati. Tacchi a spillo, occhiali da sole firmati, abiti di lusso e gioielli non mancano nelle loro foto.

In un video pubblicato e visibile sul loro profilo, una delle due avvocatesse parla di "progetto" e spiega ai seguaci che, giustamente, chiedono lumi sulle finalità del profilo, che questa settimana avrebbero dato maggiori dettagli. Tuttavia, l'aumento dei follower e l'attenzione dell'ordine degli Avvocati ha probabilmente fatto slittare ulteriormente lo spiegone. Nel frattempo, le due giovani professioniste parlano di "interviste" e continuano a raccogliere follower e like.

Il clamore suscitato dalla convocazione dell'ordine degli Avvocati non sembra averle impensierite, anzi. Gli ultimi post pubblicati sul loro profilo sono una sorta di rassegna stampa, una raccolta degli articoli che in queste ore hanno scritto sulla loro vicenda. Resta da chiarire quale sia il progetto e cosa sia un "legal show" e soprattutto l'Ordine vorrà definire il confine tra decoro della professione e vita privata.