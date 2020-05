Addio a Sloan, l’insegnante di inglese più famoso d’Italia

È morto all'improvviso John Peter Sloan, il 51enne insegnante d'inglese più famoso d'Italia. Sloan, attore, cantante, scrittore di libri e comico, era diventato noto al grande pubblico grazie al suo rivoluzionario e divertente metodo d'insegnamento della lingua tanto che le sue lezioni sono divenute in breve tempo un vero e proprio cult. Inoltre era divenuto anche uno dei volti più amati di Zelig.

La drammatica notizia è stata pubblicata su Facebook da alcuni suoi colleghi. Sloan arrivò a Milano nell’ormai lontano 1990 per una serie di concerti con il suo gruppo rock di allora. Il legame con la città non si era mai interrotto. Nel 2011 decise di aprire, in zona Loreto, la sua prima scuola. Visto l’enorme successo, Sloan espande questa attività a Roma e Melfi, in provincia di Agrigento, dove viveva dal 2016 insieme alla sua compagna. Nella città siciliana aveva aperto la ''Sloan scuola di inglese'', un luogo di apprendimento della lingua rivolto ai bambini, agli adulti e ai docenti. Il celebre insegnante amava molto Menfi: solo tre giorni fa postava fotografie del mare e del suo ritorno in studio di registrazione per nuovi cicli di corsi di inglese.

Maurizio Colombi su Facebook ha scritto: "Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb".